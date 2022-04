GAGNÉ, Raymond



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Raymond Gagné époux de feu dame Madeleine Houde. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireet de là au columbarium F.X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère: feu Paul (Hortense Fortin), feu Jean, Pauline, feu Gilles, Lise (Ghislain Roy), sa belle-sœur Alice Houde ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Houde : Yvonne, Gérard, Albert, Philippe, Claire, Irène, Annette, Paul-Aimée, Laurette, Lucien. La famille tient à remercier ses deux amis Jean et Alain Vézina pour leur dévouement pendant plusieurs années ainsi que le personnel du département de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fibrose kystique Canada https://fibrosekystiquehommage.crowdchange.ca/2196/donate