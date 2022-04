Bond de 28% en un an du salaire du PDG de SNC-Lavalin

Le salaire du PDG de SNC-Lavalin, Ian L. Edwards, a bondi de près de 30 % l’an dernier alors que le dirigeant a fait les manchettes pour avoir dû reporter un discours en raison de son incapacité à s’exprimer en français.

• À lire aussi: SNC Lavalin hausse ses revenus grâce à ses services d’ingénierie au quatrième trimestre

• À lire aussi: CDPQ: les assemblées d’actionnaires in english only «c’est inacceptable»

Ian L. Edwards avait un salaire de base de 1,4 million de dollars à la fin de 2021, soit 28 % de plus qu’un an plus tôt. SNC Lavalin a augmenté ses émoluments au terme d’un « exercice d’étalonnage de la rémunération » effectué il y a plusieurs mois par la firme torontoise Hugessen Consulting.

Prime de rendement de 1,6 M$

Le dirigeant d’origine écossaise a également eu droit à une prime de rendement de 1,65 million de dollars pour 2021, alors que l’année précédente, son boni avait atteint 1,1 million de dollars.

Malgré tout, la rémunération totale d’Ian L. Edwards a reculé de 5 % l’an dernier pour s’élever à 7,6 millions de dollars en raison d’une attribution moins élevée d’actions.

Plus que le patron de WSP

Chez WSP Global, l’autre grand acteur québécois du secteur de l’ingénierie, le salaire de base du grand patron Alexandre L’Heureux s’élève à 1,25 million de dollars. Or, les revenus et la valeur boursière de WSP sont nettement plus élevés que ceux de SNC-Lavalin.

En novembre, Ian L. Edwards avait reporté un discours qu’il devait prononcer en anglais devant le Cercle canadien. Sa décision faisait suite à la vive controverse suscitée par une allocution semblable prononcée par un autre grand patron unilingue anglophone, Michael Rousseau, du transporteur Air Canada.

En réponse à une proposition déposée par le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC), SNC Lavalin reconnaît que la situation du français au sein de l’entreprise est « perfectible ».

SNC-Lavalin promet d’accroître le « contenu original en français » dans sa prochaine assemblée annuelle, le mois prochain, et rappelle qu’Ian Edwards s’est engagé à « mettre les efforts nécessaires pour suivre une formation linguistique [en français] au meilleur de ses capacités ».