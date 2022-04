«C’était irréel» - Justin Barron

Après avoir inscrit son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi soir, le défenseur Justin Barron n’était pas de l’entraînement du Canadien de Montréal le lendemain.

Le jeune homme de 20 ans, ainsi que les attaquants Paul Byron et Nick Suzuki ont obtenu un congé. Le Tricolore a indiqué que ces trois patineurs bénéficiaient d’une journée de traitements thérapeutiques.

Barron a toutefois pris le temps de venir discuter avec les représentants des médias, lui qui a été questionné sur son but inscrit contre les Sénateurs d’Ottawa.

«C’était irréel et vraiment bien d’avoir réussi ce premier but. C’est un rêve qui se réalise. Je vais me souvenir toute ma vie des encouragements de la foule», a dit celui qui a été obtenu dans la transaction ayant envoyé Artturi Lehkonen à l’Avalanche du Colorado.

Face aux «Sens», Barron disputait son cinquième match dans l’uniforme de la Sainte-Flanelle.

«À chaque partie, je me sens de plus en plus à l'aise. J’ai joué seulement sept rencontres [dans la LNH] et j’essaie d’être meilleur à tous les matchs. Je dirais que je suis satisfait de mon jeu.»

Barron souffre d’une blessure à la jambe droite. Il ne sait d’ailleurs pas s’il sera en mesure de disputer l’affrontement des siens de jeudi soir, lorsque le CH disputera la victoire aux Devils au New Jersey.

Dans la même veine, l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis ne savait pas si Barron allait pouvoir accompagner l’équipe pour le voyage de son club, qui comporte aussi un arrêt à Toronto samedi. C’est le même constat pour Paul Byron. Le pilote du Bleu-Blanc-Rouge a cependant indiqué que Suzuki y sera.

Par ailleurs, le défenseur Jeff Petry était quant à lui avec ses coéquipiers sur la surface glacée, mais portait un gilet interdisant les contacts. Le vétéran n’a pas joué depuis l’affrontement contre les Panthers de la Floride du 24 mars dernier.