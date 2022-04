Charest veut criminaliser le blocage des infrastructures critiques

Le concurrent à la chefferie conservatrice Jean Charest promet qu’il rendrait illégaux les blocages des infrastructures critiques comme les pipelines, les mines ou encore les chemins de fer s’il était premier ministre.

Cette proposition serait articulée dans une Loi sur la protection des infrastructures essentielles, qui rendrait à la police le droit d’éliminer les blocus illégaux sans avoir recours à une injonction judiciaire.

Plusieurs manifestations récentes dans l’histoire du Canada concordent avec la description faite des méfaits décrits par M. Charest, notamment le blocage du pont Ambassador lors des manifestations anti-mesures sanitaires au mois de février, ou encore les manifestations en soutien à la nation wet’suwet’en qui ont vu des chemins de fer être occupés par des militants en 2020.

Les individus qui bloquent une telle infrastructure ou interfèrent dans sa construction feraient face à des infractions pénales.

Dans la même veine, M. Charest suggère de «retirer le statut d'organisme de bienfaisance à tout groupe qui a accepté des fonds étrangers et qui s'est engagé dans des actions liées aux nouvelles infractions».

L’ensemble des candidats à la chefferie conservatrice, incluant Jean Charest, ont affiché leur soutien au secteur pétrolier et aux projets d’infrastructures pouvant aider le Canada à développer ce secteur.

Certains candidats vont plus loin et proposent de tuer la taxe carbone telle qu’adoptée par le gouvernement libéral, dont Pierre Poilièvre, qui reste le favori dans la course.