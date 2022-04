Circonscription convoitée par Éric Duhaime: Sylvain Lévesque appuie le tramway

L’actuel député de Chauveau, circonscription convoitée par le chef conservateur Éric Duhaime, assure qu’il appuie le projet de tramway de la Ville de Québec, décrié par son adversaire.

«Ce n’est pas un boulet. C’est un dossier important pour la Capitale-Nationale et je suis très fier de pouvoir le défendre», a déclaré l’élu caquiste mercredi matin.

La veille, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a confirmé qu’il sera candidat dans sa circonscription, tout en faisant du tramway un des enjeux de l’élection à venir.

«Plus on se dirige au nord, plus les gens, ici, sont opposés à ce projet-là. Parce que ce seront eux qui vont le payer, mais qui n’en bénéficieront pas. Ils sont un peu sacrifiés dans ce projet-là», a déclaré M. Duhaime.

En février 2021, Sylvain Lévesque avait fait état de réticences au sujet du tramway, devant la hausse des coûts. Il se dit maintenant en faveur, dans le cadre du Réseau express de la capitale.

Pas inquiet

Par ailleurs, Sylvain Lévesque assure ne pas s’inquiéter de la candidature de M. Duhaime, populaire dans la région selon les sondages.

«J’ai déjà eu de l’adversité, j’ai de l’adversité, j’en aurai dans le futur. Alors, non, ça ne m’inquiète pas du tout», assure-t-il.

Et pas question de faire campagne plus à droite pour contrer la montée du PCQ. «Je vais rester ce je suis. Vous le savez, j’ai toujours été quelqu’un avec des valeurs autant sociales-démocrates, oui en partie sur des sujets, je viens du milieu communautaire. Mais en même temps, il y a un certain aspect de droite économique où je suis très à l’aise et je vais rester fidèle à moi-même», dit-il.

En 2018, Sylvain Lévesque avait remporté l’élection avec 47 % des voix et près de 10 000 voix d’avance sur sa plus proche rivale libérale.