LEBLANC, Paula Grégoire

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 avril 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Paula Grégoire, épouse de monsieur Rosaire Leblanc, fille de feu Joseph Grégoire et de feu Alice Roy. Elle demeurait à Saint-Anselme. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Estelle Mercier), Lisa (Stéphane Bédard) et Gino (Isabelle Roy); ses petits-enfants: Catherine, Olivier, Charlie-Anne, Léa, Charles (Andréa) et Clara. Elle était la soeur de feu Émile, feu Béatrice, Roland (feu Lise Vézina), feu Gérard, feu Lucien (Émilienne Blais) et de Jean-Paul (Gisèle Blouin). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Leblanc: Georges-Émile (Ghislaine Nadeau), feu Jean-Paul (Doris Gosselin) et Adrien; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier Claudette et Rose. Un merci très spécial à monsieur Michel Bonneau pour son soutien indéfectible. Sincères remerciements aux docteur(e)s Hugo Morissette, Steve Whittom et Madeleine Fontaine, de même qu'aux infirmier(ère)s Karine Fontaine et Frédéric Samson. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à lale jeudi 7 avril de 19 h à 21 h 30 et le vendredi 8 avril à compter de 11 h.