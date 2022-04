En aide à l’Ukraine

Photo courtoisie

Les membres de la filiale 265 de Québec de la Légion royale canadienne ont mis la main à la pâte, le 18 mars dernier, afin de recueillir des dons de vêtements pour les immigrants ukrainiens qui arrivent à l’organisme «Mieux être immigrants» de Québec (MEI). Un petit convoi de quatre véhicules a quitté les locaux de la filiale pour se diriger vers ceux de l’organisme situé au 2120 rue Boivin de Québec. Par ailleurs, une collecte de fonds parmi les membres de la filiale a permis d’amasser une somme de 1000$ qui a été remise à Natalya Lituvk, elle-même immigrante de l’Ukraine. Cet argent servira au transport des réfugiés de l’Ukraine vers le Canada et le Québec. Sur la photo du haut, de gauche à droite: Pierre Gosselin, président de la filiale, Danylo Glushchenkov, bénévole au MEI et de l’Ukraine; Aissatou Cissé, responsable de la francisation et bénévole au MEI et Jacques Bergeron, 3e vice-président de la filiale. Sur celle du bas, à l’avant: Harold Winter, Pierre Gosselin, Nataliya Lityuk, responsable du groupe ukrainien de Québec, Bruno Dumas, 1er vice-président de la filiale, et Jacques Bergeron. À l’arrière: Yvon Ouellette, 2e vice-président ; Roger Boily, officier d’entraide; Harnold Savard, directeur de la Campagne du coquelicot et Mark O’Brien, directeur des relations publiques.

Fondation Partage-Chrétien

Robert Martel (photo), cet ancien conseiller municipal dans l’ancienne ville de Loretteville, et retraité du monde de l’enseignement, a accepté la présidence d’honneur de la campagne de financement 2022 de la Fondation Partage Chrétien, principal bailleur de fonds de l’Accueil Saint-Ambroise. Lui-même issu d’une famille nombreuse qui a su accepter les dons des uns et des autres pour s’en sortir, il vous invite à être généreux en ces temps plus que difficiles pour les moins nantis. Grâce à l’appui de plusieurs bénévoles, la Fondation est en mesure depuis 1984 d’offrir des paniers de provisions, des articles de première nécessité et des conseils en matière de contrôle budgétaire. Vous pouvez soutenir la Fondation Partage Chrétien en faisant parvenir vos dons à l’adresse suivante : 262 rue Racine, porte 5, Québec, G2B 1E6, par téléphone au 418 847-2433 (AIDE) ou en écrivant à partagechretienfondation@yahoo.ca.

En souvenir

Le 6 avril 1992. Début de la guerre de Bosnie-Herzégovine (appelée guerre de Bosnie) entre les peuples serbes, croates et bosniaques ayant eu lieu sur le territoire de la Yougoslavie, la Serbie, la Croatie et les différentes entités de l’actuelle Bosnie-Herzégovine qui a fait près de 100 000 morts dont la moitié étaient des victimes civiles et deux millions de réfugiés. Elle s’est achevée avec les accords de Dayton le 14 décembre 1995. Cette guerre était liée à l’éclatement de la Yougoslavie. Sur la photo, le parlement de Bosnie brûle après avoir été touché par des chars serbes.

Anniversaires

Réjean Soucy (photo), chef de secteur chez Molson Coors à Québec, 60 ans... Dr Richard Bernier, directeur médical du service d’évacuations médicales du Québec (ÉVAQ) et directeur adjoint des services professionnels du CHU de Québec, 58 ans... Éric Forest, ex-maire de Rimouski et sénateur à la Chambre haute du Canada, 70 ans.... René Pelletier, policier de la GRC à la retraite, 74 ans... Gaétan Frigon, personnalité québécoise du monde des affaires qui a été à la tête de la SAQ et de Loto-Québec, entre autres, 82 ans... André Ouellet, ex-politicien et titulaire de plusieurs ministères, 83 ans... Luc Demers, de Québec, 87 ans.

Disparus

Le 6 avril 2021: Kittie Bruneau, née Madeleine Bruneau, (photo), 91 ans, peintre et graveuse québécoise... 2020: Al Kaline, 85 ans, joueur américain de baseball évoluant toute sa carrière avec les Tigers de Detroit (LAB) de 1953 à 1974... 2020: Honor Blackman, 94 ans, actrice britannique et une des James Bond girl les plus célèbres pour son rôle de Pussy Galore dans Goldfinger... 2018: Jacques Higelin, 77 ans, chanteur français, pionniers du rock français... 2015: Dollard St-Laurent, 85 ans, ancien défenseur qui a joué plus de 600 matches dans la LNH avec Montréal et Chicago... 2015: James Best, 88 ans, shérif Rosco P. Coltrane dans la série Shérif, fais-moi peur... 2014: Mickey Rooney, 93 ans, acteur américain... 2012: Serge Grenier, 73 ans, humoriste, scénariste et auteur un des membres fondateurs des Cyniques... 2009: André Pageau, 65 ans, promoteur de Québec (Salon Industriel)... 2008: Jacques Forest, 65 ans, un des personnages les plus populaires du monde de la chasse et de la pêche... 2005: Prince Rainier III de Monaco, 81 ans, prince souverain de Monaco de 1949 à 2005.