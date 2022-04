[EN DIRECT] 42e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Moscou amplifie son opération militaire dans l'est en cette 42e journée de guerre en Ukraine, alors que des milliers de personnes quittent la région du Donbass.

Voici les derniers développements, minute par minute



Le consulat de Russie à Montréal a récemment été visé par deux colis suspects et a même dû recourir à de l’équipement utilisé contre les menaces biochimiques, a appris notre Bureau d’enquête.

4h55 | Boutcha: le pape fustige «une cruauté toujours plus horrible» y compris contre «des civils»

AFP

Le pape François a fustigé mercredi la «cruauté toujours plus horrible» qui frappe en Ukraine «y compris contre des civils», en référence au «massacre de Boutcha», avant d'embrasser un drapeau ukrainien en provenance de cette «ville martyrisée».

4h35 | L'UE devra prendre des sanctions sur le pétrole et le gaz russes «tôt ou tard»

AFP

L'Union européenne devra prendre «tôt ou tard» des sanctions sur le pétrole et le gaz russes, a déclaré mercredi le président du Conseil européen Charles Michel, dénonçant les «crimes contre l'humanité» perpétrés à Boutcha «et de nombreuses autres villes» en Ukraine.

3h51 | Sanctions contre la Russie: les Pays-Bas immobilisent 14 yachts

AFP

Les autorités douanières néerlandaises ont immobilisé 14 yachts dans des chantiers navals, dont douze en construction et deux en entretien, qui sont visés par les sanctions contre la Russie, a indiqué mercredi le ministre des Affaires étrangères.

3h28 | La Turquie réclame une enquête sur les cadavres de Boutcha

Photo AFP

La Turquie a réclamé mercredi une enquête indépendante sur les cadavres retrouvés dans la ville ukrainienne de Boutcha, au nord-ouest de Kyïv, après le départ des troupes russes, rejoignant l'indignation mondiale.

CARNET DE GUERRE | Après l'horreur, l'attente

Encore sous le choc des images du massacre de Boutcha, de nombreux dirigeants ont dénoncé la Russie. Encore une fois, on promet de faire plus et mieux pour étouffer l’économie de l’envahisseur.

