«Grande démission»: de plus en plus d’employés veulent un changement

De plus en plus de Canadiens envisageraient d’effectuer un changement de direction dans leur carrière depuis le début de la pandémie, plongeant les entreprises dans une période de «grande démission».

C’est ce qu’indique une récente étude de Mercer Canada, qui a tenu à savoir ce qui pourrait inciter des employés à quitter ou conserver un emploi.

Près de 18 % des travailleurs interrogés ont ainsi avancé qu’ils envisagent sérieusement un déménagement, une valeur en hausse par rapport à la période précédant la crise sanitaire, selon Mercer Canada.

Pour autant, le nombre de Canadiens qui envisagent sérieusement de quitter leur entreprise est en baisse au cours des deux dernières années, passant de 71 % à 63 %.

Et les préoccupations des employés varieraient selon leur niveau d’emploi, même si le bien-être physique et mental reste en tête de liste.

Les travailleurs à bas salaires sont plus souvent inquiets de leurs finances, de la sécurité de l’emploi et de la capacité à prendre leur retraite. Ceux qui sont mieux rémunérés se soucient plus souvent de leur charge de travail et de leur épanouissement personnel.