Inflation: «le budget devrait taxer les bénéfices records des entreprises»

Les entreprises canadiennes ont réalisé des marges bénéficiaires record en 2021, qui contribuent à l’inflation et aggraveront les inégalités, selon un nouveau rapport de l’organisme Canadiens pour une fiscalité équitable.

Le rapport dévoilé mercredi révèle que parallèlement à l’augmentation des prix, les marges bénéficiaires des entreprises en 2021 ont dépassé les moyennes des 20 dernières années.

En effet, l’an dernier ces marges étaient en moyenne de 16 % dans l’ensemble des secteurs, comparativement à une moyenne de 9 % entre 2002 et 2019. Le secteur de la finance, des assurances et de l’immobilier a connu la plus forte augmentation en 2021, atteignant une marge bénéficiaire de 22 %.

Le groupe note par ailleurs que ces bénéfices surviennent à un moment où le taux d’imposition effectif moyen combiné fédéral-provincial des sociétés «a atteint un plancher historique de seulement 16,6 %».

«Le gouvernement ne peut pas justifier le maintien de taux d’imposition ultra-bas alors que ces entreprises réalisent des bénéfices records et font grimper les prix de nos produits de première nécessité», a estimé l’économiste et auteur du rapport, DT Cochrane. Pour lui, «il est temps de maîtriser les bénéfices des entreprises par une fiscalité équitable».

Ainsi, à la veille du dépôt du budget fédéral, l’économiste recommande au gouvernement de supprimer la réduction du taux d’imposition de 50 % pour les revenus des gains en capital, d’augmenter le taux d’imposition fédéral des entreprises de 15 % à 20 %, et d’exiger des entreprises transnationales qu’elles soient transparentes quant à leurs gains et impôts payés.

«Le budget 2022 est l’occasion de s’attaquer aux inégalités et à l’inflation en rééquilibrant notre système fiscal afin que les sociétés les plus riches paient davantage leur juste part. Les Canadiens (...) soutiennent massivement des impôts plus équitables, et ceux qui ont moins d’argent ne devraient pas payer pour des marges bénéficiaires record qui profitent à ceux qui ont le plus d’argent», a ajouté DT Cochrane.