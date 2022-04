La LCF ouvre ses portes aux femmes

La Ligue canadienne de football (LCF) a mis en place un programme pour l’embauche d’une femme au sein des services d’opérations football ou d’administration des affaires de ses neuf équipes.

Intitulée «Femmes au football», l’initiative vise à promouvoir l’inclusion, la diversité et l’équité dans le circuit de l’unifolié.

«Les femmes ont traditionnellement été sous-représentées dans la LCF. Leurs voix et leurs idées n’ont conséquemment pas été entendues», a souligné le chef des opérations football de la LCF, Greg Dick, dans un communiqué.

«Nous visons à faire un pas en avant en accueillant de nouveaux points de vue et en promouvant des environnements plus diversifiés et inclusifs, au sein desquels de talentueuses femmes sont appréciées pour leurs contributions et pour leurs idées, alors que nous continuer à faire croître le football canadien.»

Pour le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, c’était nécessaire d’instaurer une telle initiative.

«Le programme "Femmes au football" représente le progrès, a-t-il dit. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais ce n’est en aucun cas une finalité.

«Nous tirerons des leçons de la première année du programme. Nos bons et moins bons coups influenceront la deuxième année du programme, ainsi que les années qui suivront.»

Les femmes qui désireraient déposer leur candidature peuvent le faire sur le site internet de la LCF jusqu’au 15 avril prochain.