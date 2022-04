L’argent, encore l’argent, toujours l’argent!

Je suis avec ma blonde depuis 15 ans. Comme on a une fillette, en décembre 2019, on avait décidé de se marier pour régulariser notre situation en vue de la protéger. Mais comme les regroupements ont été interdits pour cause de pandémie, on a mis l’affaire sur pause une première fois, puis une deuxième fois, et il semble que la troisième fois devrait être la bonne. On se mariera donc l’été prochain.

Mais depuis qu’on a recommencé à parler de ça ma blonde et moi, on se chicane à chaque fois. Il faut dire que nos finances sont pas mal plus serrées qu’il y a deux ans et que je suis celui qui a le plus perdu de lousse à mettre dans une noce.

J’aimerais ça que ma blonde comprenne et cesse de me faire filer cheap parce que je voudrais ça plus intime pour ne pas accumuler de dettes, alors qu’elle tient à ce que le plus beau jour de sa vie soit spectaculaire. Est-ce que j’en demande trop vous pensez ?

Anonyme qui aime sa blonde quand même

Pour aborder un sujet aussi délicat avec votre douce, pourquoi ne pas vous en remettre au livre que Pierre-Yves McSween a écrit avec Paul-Antoine Jetté « La facture amoureuse ». En plus d’y trouver matière à discussion, vous y trouvera également matière àfaire passer vos messages en créant moins de vagues.