Le Drakkar veut rebondir face aux Tigres

BAIE-COMEAU | Victime d’une défaite crève-cœur mardi, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de rebondir, jeudi soir, lorsqu’il croisera le fer avec les Tigres de Victoriaville sur la glace du centre Henry-Leonard.

Les membres de l’équipage chercheront à faire oublier le récent revers de 5-3 face aux Saguenéens et auront l’occasion de le faire face à des adversaires très coriaces de l’autre côté.

Occupant la 16e et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires, le Drakkar ne détient qu’un petit point d’avance sur les patineurs des Bois-Francs, qui ont également disputé un total de 56 parties.

Les prochains visiteurs ont toutefois eu le meilleur depuis le début de la campagne avec trois victoires (par des pointages de 5-4 en fusillade, 5-2 et 5-2) en trois affrontements cette saison.

«Il s’agira d’un autre gros test. C’est une équipe qui joue très compacte devant son filet. Défensivement, les Tigres bloquent beaucoup de rondelles et donnent très peu de marge de manœuvre dans l’enclave», a commenté l’entraîneur-chef du navire.

Conscient de l’enjeu important de la rencontre, Jean-François Grégoire est revenu sur la notion de constance auprès de ses joueurs. «Il faut surtout ne pas chercher à trop en faire sur la patinoire. Souvent, ce ne sont pas des mauvaises intentions, mais il faut être en mesure de bien gérer nos émotions.»

Après un début de rencontre plus modeste face aux Bleus, le pilote a plus apprécié la deuxième moitié du dernier match. «Nous avons pu compter sur l’implication physique de nos jeunes joueurs qui prennent de plus en plus confiance. Dans le contexte actuel, on a besoin de la contribution de tout notre monde.»

En bref

Le vétéran gardien de but Olivier Adam sera de retour devant le filet des locaux, qui seront à nouveau privés des services des vétérans de 20 ans Jacob Gaucher (cas incertain) et Marc-Antoine Pépin (sur la touche à la suite d’une commotion cérébrale)... Le Drakkar pourra toutefois compter sur la présence de l’attaquant Mathys Poulin qui, après une pause de quelques semaines pour des raisons personnelles, revient dans l’alignement pour compléter la saison avec son club junior.