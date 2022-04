Le FEQ dévoile sa programmation: voici ce que l'on sait

Au bout de deux ans d’une pause forcée durant laquelle les plaines d’Abraham sont restées désespérément vides en juillet, le Festival d’été s’apprête à officialiser son grand retour en dévoilant, ce midi, les vedettes de sa programmation 2022.

Les festivaliers ont rendez-vous à 11h55, sur la page Facebook, où défileront les noms qui se produiront au FEQ, du 7 au 17 juillet prochain.

AFP

Déjà, on sait que Rage Against The Machine, Alanis Morissette, Garbage, Sum 41, Pennywise, Vincent Vallières seront de la partie.

Tout indique aussi que Jack Johnson, Marshmello, The National, Half Moon Run et Tash Sultana, qui étaient sur la grille 2020 qui n’a pas survécu à la pandémie, pourront enfin chanter pour leurs admirateurs de Québec.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Nos informations placent aussi Charlotte Cardin et Maroon 5 sur les Plaines, pendant l’événement.

Plus de détails à venir...