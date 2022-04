Le grand départ de Marina Orsini

« Le pire n’est pas de dire adieu à ceux et celles que nous aimons. Le pire, c’est de réaliser trop tard à quel point nous les aimions ».

C’est sur cette magnifique citation que s’est terminée lundi soir la série Une autre histoire à Radio-Canada, alors qu’Anémone (Marina Orsini) recevait l’aide médicale à mourir.

Le plus étrange, c’est que le soir même, une heure plus tard, à UnisTV, on présentait le documentaire de Nathalie Roy Merci, au revoir, je t’aime sur une maison de soins palliatifs où on meurt paisiblement, dans la dignité.

La réalité et la fiction, sur le même sujet, le même soir !

Dire que le sujet de la mort (et de la mort que l’on choisit) était tabou il n’y a pas si longtemps...

MERCI, AU REVOIR, JE T’AIME

J’ai été émue aux larmes par les images du départ d’Anémone, souffrant d’Alzheimer précoce, à qui tous ses proches disent au revoir. Une grand moment de télé, qui m’a beaucoup fait penser à la finale magistrale de Six Feet Under, quand on voit Claire quitter en auto, emprunter « l’autoroute de la vie » et qu’on se projette dans l’avenir en voyant de quelle façon et à quel âge chacun des personnages va mourir.

Ce que j’ai trouvé le plus troublant dans la finale d’Une autre histoire, c’est que l’auteure Chantal Cadieux montre aussi clairement les différentes étapes de l’aide médicale à mourir : les dernières vérifications du consentement éclairé, la première injection, la deuxième, le lent départ, en toute sérénité.

Le même soir, à UNisTv, on diffusait le documentaire Merci, au revoir, je t’aime de la journaliste Nathalie Roy. Elle a passé des mois à la maison de soins palliatifs Source Bleue, et a capté à l’écran les histoires (vraies) de Claude, Madeleine, Yvon et d’autres.

Il y a 37 maisons de soins palliatifs au Québec, mais sait-on vraiment ce qui s’y passe, à quel point ce sont des lieux de vie accueillants, bienveillants ?

Nathalie Roy et son équipe sont entrées sur la pointe des pieds dans le quotidien de cette maison où l’on va quand il ne nous reste que trois mois à vivre.

Nathalie Roy est mon amie. Elle a vécu de près l’aide médicale à mourir, car, en 2019, son père, Guy Roy, l’ancien journaliste qui a couvert les faits divers au Journal, est mort dans la dignité, entouré de ses proches, après un bon repas bien arrosé.

Dans le documentaire de Nathalie, on voit toute une famille qui accompagne un homme qui a d’abord demandé l’aide médicale à mourir puis a finalement demandé et obtenu la sédation palliative.

Et vous savez quoi ? Cette image, avec ses proches autour de lui, était presque exactement la même que celle d’Anémone avec ses proches autour d’elle dans Une autre histoire...

CHOISIR L’HEURE DU DÉPART

J’espère que ceux qui s’opposent encore au principe de « mourir dans la dignité », qui craignent l’acharnement, qui dénoncent ce qu’ils appellent une « euthanasie » vont voir Une autre histoire et comprendre toute la bienveillance et la compassion qui sont au contraire omniprésentes dans cet acte médical.

Et je vous recommande tous, peu importe vos opinions, de voir le documentaire Merci, au revoir, je t’aime sur le site d’UnisTv, pour que la mort ne soit plus un tabou.