Le rêve d'«A-Rod» est toujours en vie

Alex Rodriguez est un personnage controversé dans la riche histoire du baseball majeur, mais il espère être élu un jour au Temple de la renommée.

L’ancien cogneur des Yankees de New York, des Mariners de Seattle et des Rangers du Texas a œuvré dans les ligues majeures pendant 22 ans et il s’est hissé au quatrième rang de l’histoire avec 696 coups de circuit.

N’empêche, son parcours exceptionnel a été entaché par une suspension en 2014 pour non-respect du programme antidrogue du circuit.

Son utilisation des stéroïdes semble déjà avoir refroidi les ardeurs de plusieurs experts de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique pour la première année d’admissibilité de Rodriguez.

AFP

En janvier, son nom est apparu sur 34,3 % des 394 bulletins de vote; 75 % d’approbation est nécessaire pour faire son entrée à Cooperstown. La légende des Red Sox de Boston David Ortiz a été le seul nouveau intronisé de 2022.

«J’espère y entrer un jour. Ce serait un honneur incroyable. Je serais affreusement déçu si je n’y arrivais pas, mais si je n’entre pas, je n’aurai que moi à blâmer», a expliqué «A-Rod» aux journalistes dans une visioconférence qui s’est tenue mercredi, en marge du début de la saison 2022.

Rodriguez a participé à 14 matchs des étoiles et a reçu 10 Bâtons d’argent et deux Gants dorés. Il a remporté la Série mondiale en 2009 avec les Yankees.

Cette semaine, il fera son retour attendu à la télévision en tant que commentateur des matchs du samedi pour le réseau ESPN. Il a précédemment travaillé pour FOX Sports entre 2016 et 2017.