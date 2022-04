Le taux d’inoccupation des bureaux à Montréal de nouveau à la hausse

Le taux d’inoccupation des bureaux à Montréal a de nouveau augmenté au premier trimestre de 2022, après un bref ralentissement à la fin de 2021, selon le dernier rapport de la CBRE, publié mercredi, sur le marché des bureaux au Canada.

Le taux d’inoccupation pour l’ensemble des bureaux à Montréal a atteint 16,1 % au premier trimestre de l’année. Pour les bureaux situés au centre-ville de la métropole, le pourcentage atteint 15,5 %, contre 16,9 % pour ceux situés en banlieue.

L’augmentation de ce taux est surtout marquante pour les bureaux situés au centre-ville, puisque celui-ci était de moins de 8 % au début de l’année 2020, à l’aube de la pandémie.

Ailleurs au pays, Vancouver (6,9 %) et Ottawa (9 %) connaissent actuellement les taux d’inoccupation les plus bas au Canada, tandis Calgary (30,1 %), Edmonton (21,3 %) et London (20,8 %) affichent les plus élevés. La moyenne nationale pour ce trimestre est de 16,3 %.

«La pandémie et le travail hybride ne sont pas les principaux moteurs de l'inoccupation, il s’agit plutôt de l'offre nouvelle. Or, de nombreux bureaux seront livrés au cours des deux années à venir. Cela dit, la location de bureaux au Canada a été assez vigoureuse au cours du trimestre et le cœur des centres-villes renaît grâce au retrait des mesures de confinement», a déclaré Paul Morassutti, vice-président de CBRE Canada.

Les locaux offerts en sous-location représentent aujourd’hui 18,7 % de l'offre locative au Canada. Il s’agit d’une baisse par rapport au sommet de 22,2 % enregistré il y a un an, au premier trimestre de 2021.

À l’échelle du pays, la superficie des bureaux en chantier est restée essentiellement stable dans la nouvelle année: elle a baissé légèrement à 14,7 millions de pieds carrés, dont 56,2 % sont préloués.

À Montréal, les locaux offerts en sous-location ont continué d’augmenter et représentent 17,5 % de l’ensemble des locaux vacants sur le marché, tandis que près de 577 000 pieds carrés de superficie nouvelle ont été mis en service au premier trimestre 2022.

Le rapport estime qu’«il y a de quoi être optimiste, puisque de nombreuses entreprises ont décidé de reprendre bientôt officiellement le travail en présentiel».