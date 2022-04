L’incertitude a miné la motivation des patineurs

L’incertitude concernant la présentation ou non du championnat mondial a pesé lourd sur les épaules des patineurs canadiens.

Prévu initialement à Montréal du 18 au 20 mars, le championnat mondial devait être déplacé en Europe en raison des règles sanitaires qui ne permettaient pas l’entrée des patineurs russes au pays faute d’un vaccin approuvé par Santé Canada.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a toutefois redonné une deuxième chance à la candidature de Montréal qui a obtenu le feu vert de l’ISU (International Skating Union) de repousser l’événement de trois semaines.

« Nous sommes sur la glace depuis avril dernier et la saison est très longue et éreintante, a souligné Charles Hamelin qui a pu repousser son voyage dans la Sud avec sa famille pour être présent en fin de semaine. La motivation était à la baisse, mais on mise sur une équipe d’entraîneurs incroyable qui a compris la situation et nous a accordé quelques jours de congé. Ce n’est pas facile de t’entraîner quand tu n’as pas d’objectif clair. »

Motivation supplémentaire

Kim Boutin a vu les choses d’un œil différent.

« Ce report m’a fouettée, a illustré la quadruple médaillée olympique et détentrice du record du monde sur 500 m. Je suis partie au bas de l’échelle en début de saison et je suis en progression à chaque course. Le report m’a donné une énorme motivation. J’aime mon sport et je veux aller chercher ce qu’il reste dans la saison. »

« C’est la première fois depuis longtemps que je vais patiner devant ma famille et mes amies et ça va me donner une belle énergie, d’ajouter la patineuse de Sherbrooke. L’objectif est de remporter un titre mondial. Lors du dernier mondial à Montréal en 2018, on arrivait des Jeux olympiques où je n’avais pas vécu une bonne expérience. »

Entraînement adapté

Sébastien Cros reconnaît avoir dû jongler avec le programme d’entraînement au retour des Jeux olympiques de Pékin quand l’avenir du mondial était dans la balance, mais la présentation de l’événement à Montréal a facilité sa tâche.

« La motivation aurait été plus difficile si le mondial avait lieu ailleurs, a souligné l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne. Il y a eu une période de gestion au retour des Jeux en raison de la décision tardive. Nous avons fait du maintien avant d’enchaîner avec deux semaines plus chargées, mais nous n’avons jamais été sur la glace deux fois par jour comme c’était le cas en début de saison. »

Une médaille dans la mire de Dubois

Triple médaillé aux Jeux de Pékin, Steven Dubois ressent-il une pression supplémentaire de bien performer au championnat mondial ?

En plus de l’or au relais, Dubois avait remporté l’argent au 1500 m et le bronze au 500 m. « Je ne ressens pas plus de pression, a-t-il assuré. Ça ne change pas mon approche. D’avoir bien performé aux Jeux ne signifie pas que je vais bien faire ici. »

Dubois entend toutefois conserver la même stratégie que celle utilisée à Pékin.

« Au 1500 m, je suis allé en avant et je vais continuer comme ça, a-t-il indiqué. Ma stratégie a fonctionné. En restant en arrière, ça devient comme un tirage au sort pour déterminer les médaillés. Au 500 m, j’ai toujours foncé et je vais continuer. »

Dubois a bon espoir de pouvoir bien faire de nouveau à un événement de haut niveau.

« J’ai toujours voulu gagner une médaille au mondial et c’est peut-être ma dernière chance, a-t-il souligné. Je me sens bien et je crois en mes chances de terminer au premier rang du classement cumulatif. »

Dubois n’envisage pas la retraite à court terme, mais l’ISU (International Skating Union) prévoit modifier la formule du championnat mondial. On ne couronnerait plus un champion au cumulatif, mais uniquement par distance comme c’est le cas depuis cette année au mondial junior. Les discussions à ce sujet sont dans l’air depuis trois ans et il ne manque plus que le vote pour confirmer le changement.

Dion veut se reprendre

Champion au cumulatif de la Coupe du monde sur 1000 m, Pascal Dion n’a pu faire mieux qu’une 12e place à Pékin. « Je désire me rattraper et prouver que j’ai connu du succès en Coupe du monde pour une raison, a-t-il souligné. J’ai été un peu déçu aux Jeux compte tenu de mes résultats en Coupe du monde. »

« Mon gros objectif est au 1000 m alors que j’ai fait quatre finales A en quatre courses cette année en Coupe du monde », de poursuivre Dion, qui a contribué à la victoire du relais masculin. « J’ai découvert que j’avais un bon potentiel dans les épreuves individuelles. »

Dion croit qu’il peut bien faire aussi au 1500 m même s’il a terminé en 18e position en Chine. « J’ai terminé au 5e rang au classement cumulatif de la Coupe du monde, a-t-il précisé. Sur 500 m, je n’ai pas d’attentes puisque je n’ai fait aucune course cette année. »

Dion vivra son deuxième championnat mondial après celui de 2018 à Montréal. Il a raté celui de l’an dernier parce qu’il avait contracté la COVID-19. Il ne s’était pas qualifié en 2019 et celui de 2020 avait été annulé.