L’Océanic freine la séquence du Titan

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a mis fin à la séquence de 13 matchs sans défaite en temps régulier du Titan de Bathurst par un gain de 5 à 3, mercredi soir, au Bas-Saint-Laurent.

Pour l’Océanic, il s’agit d’un neuvième match de suite sans revers en temps régulier. Gaudio, Mathieu, Maltais, Cormier et Dumoulin ont les buts des vainqueurs. Le défenseur Simon Maltais a ouvert la marque en milieu de période en contournant le filet pour battre de vitesse le gardien du Titan Chad Arsenault. Maxim Coursol et Mathis Gauthier sont complices. Le Titan a frappé deux poteaux au premier vingt. L’Océanic a dominé 11 à 6 dans les lancers.

Photo Alexandre D’Astous

Le Titan est revenu de l’arrière

En début de deuxième période, l’Océanic a doublé son avance à la faveur d’un avantage numérique, sur un bel échange à trois qui a mené au but d’Alexander Gaudio, bien alimenté à l’embouchure du filet par Jacob Mathieu et Luke Coughlin. Le Titan a réduit l’écart sur une échappée de l’espoir du Canadien de Montréal, Riley Kidney. Son tir a frappé le poteau pour revenir sur l’arrière de la jambe de Gabriel Robert et franchir la ligne des buts. Ce but a donné des ailes au Titan, qui a joué une bien meilleure période. En fin d’engagement, Thomas Belgarde a fait dévier le lancer de Kidney pour créer l’égalité 2 à 2.

Photo Alexandre D’Astous

Le Titan a ensuite pris les devants pour la première fois en début de troisième période, sur un tir du revers au ras de la glace de Joseph Henneberry.

En milieu de période, Xavier Cormier (26e) s’est emparé du retour du lancer de Frédérick Brunet pour créer l’égalité 3 à 3. Le gardien du Titan Chad Arsenault a dû quitter le match en raison d’une blessure. Jan Bednar a pris sa place. Jacob Mathieu a brisé l’égalité avec sept minutes à écouler, en avantage numérique. Gabriel Robert a réalisé quelques gros arrêts en fin de match. William Dumoulin a marqué dans un filet désert.

Photo Alexandre D’Astous

En bref

L’Océanic était privé des services d’Alex Drover, d'Alexandre Lefebvre et de Charles Côté, ce qui signifiait le retour dans la formation de Luke Coughlin. Trois excellents attaquants manquaient à l’appel du côté du Titan, en Hendrix Lapierre, en Félix Lafrance et en Bennett MacArthur.

Avant le match, l’Océanic a rendu hommage au journaliste Réal-Jean Couture en donnant son nom à la galerie de presse du Colisée Financière Sun Life.

L’Océanic recevra les Cataractes de Shawinigan vendredi. Un hommage sera rendu à l’ex-entraîneur-chef de l’équipe, Doris Labonté.