COVID-19: plus de cas, mais moins d'hospitalisations sur la Côte-Nord

La direction de la santé publique de la Côte-Nord a affirmé, mercredi, que la COVID-19 circule dans la région, en particulier à Blanc-Sablon et à Pakua Shipi – Saint-Augustin.

Dans cette communauté, le tiers des résidences sont touchées par le virus. La situation est surveillée de près par les autorités.

Dans l’ensemble de la région, on note une légère augmentation des cas actifs, avec 630 personnes qui ont été déclarées positives à l’aide d’un test PCR au cours des dernières 24 heures.

Cependant, la Santé publique multiplie ce nombre par cinq pour être plus proche de la réalité, ce qui représenterait plus de 3000 résidents touchés.

Malgré tout, les hospitalisations sont en baisse, le nombre de lits occupés étant passé de 59 à 53 au cours des dernières 24 heures.

Sept éclosions sont toujours en vigueur dans différents établissements du réseau de la santé de la Côte-Nord, incluant dans le CHSLD de Forestville.

Selon la direction de la santé publique, plus de 75 % de la population de 18 ans et plus a reçu sa dose de rappel.

Les autorités demandent à la population d’être prudente et de réduire les contacts pour les prochains jours.

Par ailleurs, 151 travailleurs du réseau de la santé régional sont présentement en isolement à la maison, ce qui représente une trentaine de moins que la semaine dernière. Mais pour palier à ces absences, certains départements doivent composer avec 60 % de main d’œuvre indépendante selon le Syndicat des intervenants et intervenantes de la santé du Nord-Est québécois.