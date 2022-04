«Quelles familles!»: repenser la vie de famille autrement

Cohabiter avec ses beaux-parents... juste cette idée pourrait donner la chair de poule à certains, mais pour Eve Landry, l’idée d’une vie multigénérationnelle est de plus en plus plausible.

Dans la série documentaire Quelles familles!, la comédienne va à la rencontre de familles qui ont choisi de vivre avec une bulle familiale alternative, qu’elles soient nomades ou sédentaires, minimalistes, en cocon ou multigénérationnelles.

Ayant elle-même envie d’offrir à ses enfants un meilleur avenir, Eve Landry rejoint notamment les Pasche, une famille de nomades qui parcoure le monde à vélo depuis 11 ans avec leurs enfants en bas âges, et expérimente un séjour primitif en forêt avec Joey, Tifenn et leur fille Tippi.

Quelles familles! c’est aussi une fenêtre sur des clans qui naviguent à contre-courant et qui nous donne accès à une parcelle de leur quotidien. Ils partagent du même coup un mélange de moments touchants et humains, mais aussi d’aspects pratiques de la vie et réalistes.

Photo courtoisie, Unis TV

Pour l’animatrice qui a entamé ce projet en cherchant des réponses à ses questions, ses convictions et ses valeurs seront ébranlées au fil des rencontres qu’elle fera tout au long de la saison.

«ll était impensable pour moi de ne pas participer à cette série. [...] J’ai non seulement créé des liens forts avec chacune [des familles], j’ai été inspirée, confrontée et grandement touchée par chaque membre de celles-ci. Elles m’ont obligée à réfléchir à mon propre mode de vie, à mes choix, à mes valeurs. Je suis convaincue que l’amalgame des sentiments ressentis tout au long de ces rencontres a fait de moi une meilleure maman et une meilleure amoureuse», a souligné Eve Landry.

Photo courtoisie, Unis TV

Les 13 familles qui participent à la série viennent d’un peu partout et ont été rencontrées au Québec, mais aussi en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

Déclinée en 13 épisodes, la série documentaire, qui débute ce jeudi à 20 h 30 sur Unis Tv, explore aussi les thèmes du travail multigénérationnel, de l’école à la maison, de la retraite à un jeune âge et de la vie de tournée.

Photo courtoisie, Unis TV

Produits par Urbania et réalisés par Ariane Moisan et Gabriel Lajournade, Quelles familles! sera également disponible en ligne sur le site de TV5Unis.