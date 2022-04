Savoura sème 55 M$ pour stimuler une grosse poussée de croissance

Le géant québécois de la tomate Savoura annoncera ce matin un investissement de 55 millions de dollars dans un complexe de serres de neuf hectares, à Sainte-Sophie, a appris Le Journal.

« C’est le plus gros investissement. C’est quand même assez costaud », a expliqué, hier, au Journal la grande patronne du Groupe Savoura, Peggie Clermont, qui a l’appui de Desjardins Entreprises et Financement agricole Canada.

« Les actionnaires majoritaires sont québécois. Le siège social est au Québec. Nos serres sont installées au Québec. Plus de 75 % de notre production est destinée au marché québécois », a ajouté celle qui est à la tête du groupe depuis six mois.

Avec ce nouvel investissement majeur, l’entreprise aura maintenant plus de 40 hectares de serres, soit l’équivalent de 56 terrains de football.

Pour favoriser la croissance des plants, Savoura misera sur l’éclairage intelligent DEL de Sollum, une technologie québécoise.

Hier, le maire de Sainte-Sophie, Guy Lamothe, s’est dit heureux de voir la création d’une centaine d’emplois dans sa municipalité, qui devrait voir apparaître les quatre premiers hectares d’ici l’automne prochain.

Travailleurs étrangers vitaux

Alors que les délais d’attente des travailleurs temporaires continuent d’inquiéter nos entreprises, la numéro 1 de Savoura souligne qu’elle ne peut pas se passer de ses centaines de travailleurs étrangers.

« C’est une nécessité. On se sent privilégiés de pouvoir les accueillir parce que l’on aimerait recruter davantage de travailleurs québécois, mais malheureusement, on n’arrive pas à les recruter », concède-t-elle.

Embûches liées à la pandémie, ententes avec les consulats, délais de toutes sortes... Savoura a dû vivre avec de l’incertitude ces derniers mois.

« Parfois, on aimerait que ce soit plus rapide, que ça roule plus rapidement. On y met notre énergie », lance Peggie Clermont.

Hier, le cabinet de la ministre fédérale de l’Emploi, Carla Qualtrough, a confirmé au Journal la forte demande des derniers mois.

« Emploi et Développement Social Canada a plus que doublé le nombre d’employés affectés au traitement de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) au Québec depuis l’été dernier. Le ministère a aussi simplifié le traitement des demandes », a-t-on indiqué.

Discussions avec Hydro-Québec

Quand on demande à la grande patronne de Savoura s’il y a des dossiers qui l’occupent sur son bureau, elle dit qu’il est parfois difficile de devoir cesser d’utiliser l’éclairage en période de pointe, comme l’exige Hydro-Québec par temps froid.

« On ne peut pas dire à nos produits : “Arrêtez de pousser” », illustre-t-elle, en affirmant être en dialogue avec la société d’État.

« Est-ce que l’on peut choisir des périodes plus propices pour nous ? Est-ce que l’on peut réduire la fréquence de ces arrêts-là ? » se demande-t-elle.

Il y a deux ans, le gouvernement québécois a fait part de son désir de voir doubler le volume de culture en serre d’ici cinq ans. Plus de 112 millions de dollars ont été investis pour se rapprocher de cet objectif.

Groupe Savoura

Fondation : 1995

Employés : 350 (bientôt 450)

Hectares de serres : 32 (bientôt 40)

Actionnaires importants : Richard Dorval, Caroline Dalpé et Pasquale Calabretta

Produits : tomates, fraises et concombres

Sites de production : 12, tous au Québec

Production biologique : 11 hectares

Source : Groupe Savoura