«Tactiques complotistes»: la CAQ accuse un député libéral de désinformation

Le député libéral Monsef Derraji a piqué au vif le gouvernement caquiste, qui l’accuse d’utiliser des «tactiques complotistes» et de «désinformer» la population.

L’étude du projet de loi sur la levée de l’urgence a viré en bataille rangée entre la CAQ et le député Derraji, déjà accusé dans le passé de flirter avec la frange conspirationniste.

L’élu libéral a questionné le directeur national de Santé publique, Dr Luc Boileau, en citant des propos tenus lundi par le premier ministre, sans le nommer.

M. Derraji a demandé si on pouvait comparer le virus à un rhume, comme François Legault l’a fait lundi dernier.

Cette allusion a fait bondir les caquistes. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tenté d’intervenir, mais s’est fait rabrouer par le président de la commission, le caquiste Luc Provençal.

Au retour de la pause, M. Dubé a lu une allocution. «Je demanderais au député de collaborer et non de désinformer», a-t-il déclaré.

Sur Twitter, le directeur des relations médias de François Legault a également dénoncé une vidéo publiée par M. Derraji qui allait dans le même sens.

«Quelle malhonnêteté! Il a coupé le bout où le premier ministre parle des bienfaits de la vaccination pour amenuiser les effets du virus. Le député Derraji utilise les tactiques complotistes», a écrit Manuel Dionne.

Un montage digne de FOX News. Enlever le bout où le PM parle du vaccin, Quelle malhonnêteté intellectuelle de la part du député du #PLQ.



Il devrait passer un peu moins de temps sur Movie Maker et plus à aider ses collègues à adopter les bons amendements 🥶 #polqc #assnat https://t.co/KXwPwFstWo — Marc-André Ross (@MarcAndreRoss) April 6, 2022

Les caquistes en ont contre le fait que le député libéral a omis la partie où M. Legault souligne que c’est en raison de la vaccination qu’il a vécu des symptômes légers de la COVID-19.

La vaccination «aide», disait-il lundi. «Je l’ai vécu la semaine passée, même si on l’attrape, ça donne un rhume, à peu près», avait déclaré M. Legault.

D’ailleurs, le Dr Luc Boileau a donné raison à François Legault, possiblement sans savoir à qui le député libéral faisait référence. «C’est vrai que, pour la majorité, ça s’apparente à un rhume. Et on est chanceux parce qu’on a été vaccinés. Mais pour d’autres [personnes], même si elles ont été vaccinées, elles peuvent développer une maladie grave, surtout si elles sont plus âgées», a-t-il déclaré devant la commission parlementaire.

Ce n’est pas la première fois que M. Derraji est soupçonné par la CAQ de flirter avec les opposants aux mesures sanitaires.

En décembre 2020, Marie-Ève Proulx, ministre à l’époque, l’avait accusé d’avoir encouragé les gens à ne plus suivre les mesures sanitaires sur les ondes de Radio X, ce qui était faux.

Par ailleurs, un autre ministre caquiste, Simon Jolin-Barrette, avait dû s’excuser auprès du député libéral Marc Tanguay pour s’être demandé à voix haute, au Salon, s’il était complotiste.