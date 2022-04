Trudeau choisi par l’ONU pour promouvoir le développement durable

Le premier ministre Justin Trudeau a été choisi pour faire la promotion du développement durable dans le monde par l’ONU, mercredi, le jour même de l’annonce du feu vert à un méga-projet pétrolier au large de Terre-Neuve.

Mercredi matin, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé la nomination de M. Trudeau à titre de coprésident du groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable, un regroupement de personnalités chargé de faire la promotion du développement durable dans le monde.

Par communiqué, M. Guterres a fait valoir que le premier ministre canadien a toujours été «un grand partisan de l’action climatique et de la protection de la nature».

Or, cette annonce arrive le jour même de l’annonce, par le gouvernement Trudeau, que le projet pétrolier Bay du Nord pourra aller de l’avant. Cette plateforme pétrolière, qui sera aménagée près de Terre-Neuve, devrait permettre d’extraire entre 300 millions et 1 milliard de barils de pétrole au cours de sa vie utile estimée à une trentaine d’années.

Le projet est décrié par des militants écologistes au Canada, qui y voit une incompatibilité avec les engagements du gouvernement fédéral, réitérés lundi, de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) sous le niveau de 2005.

«Folie morale»

D’ailleurs, le secrétaire général de l’ONU s’est montré très critique vis-à-vis des pays pétroliers, dans la foulée de la publication d’un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui concluait lundi qu’il ne reste que trois ans à l’humanité pour inverser la courbe des émissions de GES.

«Les activistes du climat sont parfois dépeints comme de dangereux radicaux. Mais les vrais radicaux dangereux, ce sont les pays qui augmentent leur production de combustibles fossiles», a-t-il tweeté mardi.

«Investir dans de nouvelles infrastructures de combustible fossile est une folie morale et économique», a-t-il ajouté.

Le premier ministre Trudeau, pour sa part, a soutenu par communiqué qu’il compte user de son nouveau titre pour «mobiliser les pays, les gouvernements, le secteur privé et d’autres partenaires afin d’accélérer ensemble nos progrès et de continuer à élever nos voix – et nos ambitions – sur le chemin qui nous mènera à 2030».