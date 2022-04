Un bloc opératoire de 5M$ ouvrira bientôt à Québec

La clinique médicale de Sillery disposera bientôt d’un nouveau bloc opératoire de deux salles pour un investissement total de 5 M$.

Ce projet est l’aboutissement d’une collaboration entre deux entreprises, soit Opéra MD et Groupe Santé Expert qui gère la clinique médicale de Sillery, sur l’avenue Maguire, pour créer le consortium Verdi.

Le nouveau bloc opératoire privé de 6 500 pieds carrés ouvrira ses portes en juin. Dans le cadre de cette nouvelle entente de partenariat, on vise à offrir éventuellement une dizaine de salles opératoires dans la grande région de Québec.

L’immeuble à vocation médicale abrite déjà un groupe de médecine de famille, une pharmacie et une clinique de physiothérapie.

Une salle sera dédiée aux chirurgies pratiquées par des médecins qui se sont désaffiliés de la Régie de l’assurance maladie du Québec, aux frais du patient. On retrouve dans cette catégorie les chirurgies esthétiques.

L’autre salle reste engagée avec le système public. On pourra y pratiquer, par exemple, des chirurgies couvertes par les compagnies d’assurance.

«Avec Opéra MD, nous avons des ententes avec tous les centres hospitaliers de la région. Nous avons déjà deux à trois salles d’opération qui sont consacrées à des patients qui ne paient pas. Environ 80% des interventions que l’on fait chez nous, le patient ne paie aucun sou de sa poche. C’est toutes des ententes gouvernementales qui paient ces interventions-là. Avec la pandémie, je vous dirais que la demande des centres hospitaliers a explosé. Donc, on manque de place. Ces nouvelles installations vont nous permettre de réorganiser nos activités», a expliqué le Dr Daniel Lapointe, anesthésiologiste, directeur médical et propriétaire d’Opéra MD qui est déjà présente dans Lebourgneuf.

«La beauté de combiner la médecine désengagée et engagée, les patients n’ont pas de question à se poser. Ils viennent nous voir et on va leur offrir la meilleure solution pour leurs besoins», a ajouté le Dr Lapointe.

Selon ses explications, des tiers payeurs comme les compagnies d’assurance peuvent défrayer les coûts de chirurgie à des travailleurs qui sont sur des programmes d’invalidité pour leur permettre de revenir au travail plus rapidement.

«Verdi se spécialisera dans les chirurgies au privé, alors qu’Opéra MD continuera de contribuer au désengorgement des listes d’attente dans le domaine public», a souligné le Dr Lapointe.

Le projet prévoit également l’aménagement d’une salle blanche et de bureaux de consultations pour les suivis pré et postopératoires.