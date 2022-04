Vers un autre budget Trudeau dépensier

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau déposera jeudi un budget qui tentera de concilier les promesses libérales et néo-démocrates, mais aussi les attentes de nos alliés en ces temps de guerre.

La Banque Scotia calcule que le pacte libéral-néo-démocrate, qui inclut notamment une assurance dentaire et médicament universelle, coûtera entre 15 et 20 milliards $ pour les trois prochaines années.

Le Bloc Québécois demande, lui, entre autres, une croissance des transferts en santé, se faisant ainsi le porte-voix des provinces qui réclament 28 milliards $ de plus cette année.

Les conservateurs pour leur part voudraient que le Canada consacre 2 % de son PIB à la Défense, comme le prévoit l’entente avec l’OTAN. Ceci équivaudrait à plus d’une dizaine de milliards $ de plus que les fonds alloués l’an dernier. Le gouvernement devrait se rapprocher de cet engagement budgétaire en gonflant le budget de la Défense de 8 milliards $ de plus par rapport aux 23 milliards $ alloués en 2021, selon CBC.

Responsabilité fiscale

Pour le reste, le Parti conservateur et le Bloc appellent le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre la hausse du coût de la vie, la préoccupation numéro un des Canadiens d’après un sondage prébudgétaire d’Ipsos paru lundi.

Mais avant toute chose, les conservateurs demandent à la ministre des Finances Chrystia Freeland de faire preuve de « responsabilité fiscale ». À l’heure où le déficit atteint les 140 milliards $, ils réclament que l’on trace la voie d’un retour à l’équilibre budgétaire, une idée que rejettent les libéraux.

« Nous n’avons pas un objectif de revenir à l’équilibre budgétaire. Ce n’est pas notre façon de penser à la bonne gestion de nos activités », a déclaré un haut fonctionnaire en présentant la mise à jour économique, en décembre.

Gare aux mirages

Pour financer leurs promesses, libéraux et néo-démocrates tablent sur une nouvelle taxe de 3 % imposée sur les profits des banques, qui rapporterait, disent-ils, 1,2 milliard $ par année. Ils tablent aussi sur la hausse des revenus provenant du secteur des hydrocarbures.

Mais Robert Asselin, ex-conseiller au bureau du premier ministre, maintenant vice-président au Conseil canadien des affaires, prévient que la hausse du prix du pétrole gonfle les revenus de l’État « à l’hélium ».

« On n’a pas un portrait réaliste des revenus pour l’avenir », met-il en garde.

Autrement dit, ces revenus ne dureront pas et ne permettront pas de financer des programmes à long terme. C’est pourquoi M. Asselin estime que le gouvernement devrait utiliser cette marge de manœuvre ponctuelle pour éponger une partie de la dette et reconstituer un coussin financier.