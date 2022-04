GAUDREAU, Rose Belleau



Au CHSLD de Montmagny, le 31 mars 2022, à l'âge de 93 ans est décédée madame Rose Belleau, épouse de feu monsieur Roland Gaudreau, fille de feu dame Emma Méthot et de feu monsieur Ludger Belleau. Elle demeurait à Montmagny.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Gisèle Lamarre), Renée, Luc (Jacinthe Blais), ses deux petites-filles qu'elle aimaient tant: Marie-Philippe (sa copine Joanie Bouchard) et Anne-Sophie (Patrick Lacroix). Elle était la sœur et la belle-sœur de la famille Belleau: feu Emile (feu Claire Gagné), feuPaul (feu Gaby Bernier), feu Albert (feu Rita Jean - Denise Leblanc), feu Thérèse et feu Marie-May; de la famille Gaudreau sa belle-sœur Lorraine (feu Charles Fortier). Sont aussi affectés par son départ, sa cousine Jeannine Méthot (quelle considérait comme sa sœur) et les membres de sa famille, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Montmagny, plus particulièrement celui du 4e étage, pour toutes les attentions et les soins professionnels prodigués avec amour, tendresse et attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.Les arrangements funéraires ont été confiés à la