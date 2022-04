BISSONNETTE, Louise



À La Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 2 avril 2022, à l'âge de 58 ans, est décédée Louise Bissonnette, épouse de Yvon Fradette, et fille de feu Jean-Paul Bissonnette et de feu Liliane Labrecque. Elle demeurait à Saint- Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, sa fille Alexandra Fradette (Mark-Alexandre Turgeon), son fils Pierre-Luc Fradette (Camille Laflamme) et son petit-fils Elliot (fils d'Alexandra); ses sœurs: Lyne (Jean-Paul Gilbert), Liette (Roger Asselin) et elle est allée rejoindre son frère Daniel. Elle laisse également dans le deuil, les membres de la famille Fradette, ses beaux-parents: Jeannine Roy (feu Paul-Émile Fradette), ses beaux-frères et sa belle-sœur: Denis (Sylvie Mathieu), Diane (Roger Bissonnette) et Rémi (Linda Labrecque); ainsi que ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, 5445, rue Saint-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Les formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la