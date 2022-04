LANGLOIS-MERCIER, Georgette



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 27 mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Georgette Langlois, épouse de feu monsieur Gabriel Mercier. Elle était la fille de feu monsieur Georges Langlois et de feu madame Albina Arsenault. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 11h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Madame Langlois laisse dans le deuil ses enfants: Marie, Gabriel jr (Johanne Blackburn), Luc (Marie-Claude Fournier), Guy (Jocelyne Blanchet); ses petits-enfants: Jean-Sébastien (Brigitte), Charles (Rénetta), Catherine, Nicolas (Catherine Chabot), Maxence (Mylène), Félix, Laurence (Dami Tobi) et Charles-Olivier (Marie-Hélène David); ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Madeleine (feu Marcel Lemieux) et son frère Jacques. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca