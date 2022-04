WALKER, Stuart



À l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Stuart Walker, fils de feu Margaret Dionne et de feu Georges Walker. Il demeurait à Québec, arrondissement Sillery.La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil sa conjointe Murielle Follin; sa fille Hélena (Guillaume Bois); ses petits-enfants : Lily et Félix; son frère Loyal Gallichon; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lucie Ruel (feu Denis Lebel), Jean-Marc Lebel, Pierre Lebel (Nathalie Morency); ses neveux : Gérard Walker, Gary Nickard (Patty Wallace), Robert Sommerville, Danny Walker ainsi que sa nièce Norma Sommerville (Marc Guimont). Il est précédé par ses frères et sœurs : Herbert Walker, Viola Nickard, Joyce Sommerville, Bruce Walker, Vernon Walker et Sylvia Clark. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC ainsi que celui de l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (HDQ), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.