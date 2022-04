CHAMBERLAND, Laurette



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 1er décembre 2021, à l'âge de 71 ans et 4 mois, est décédée madame Laurette Chamberland, épouse de monsieur Marc Alain, fille de feu madame Rita Bédard et de feu monsieur Charles-Émile Chamberland. Elle demeurait à Tewkesbury.Outre son époux Marc, elle laisse dans le deuil ses fils: Christian et Simon (Nadia Laperrière) et leurs enfants Samuel ainsi que Sophia. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Edith, ses frères: Gilles (Monique Morin), Claude (Suzanne Deschenes) et Guy (Sylvie Giroux) ainsi que sa belle-sœur Louise Alain (Jean-Marc Alain). Plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s se souviendront d'elle avec affection. La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.La famille tient à remercier toute l'équipe d'oncologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) ainsi que la Dr Joanne Provencher et son équipe de l'unité des soins palliatifs pour leur accompagnement au cours de ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec : fondation-iucpq.org