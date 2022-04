BOUTET, Gustave



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 22 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gustave Boutet époux de feu dame Léonie Vézina. Il demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 10h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Boischatel.Il laisse dans le deuil ses enfants : France (Jocelyn Plamondon et ses enfants Mireille et Francis Plamondon), Benoit (Myriam Bégin) : ses petits-enfants ; Stéphanie et Claudia Lessard (Julien Gallini), Véronique, Émilie et Karina Boutet et son arrière-petits-fils Nolan Lessard-Michel : ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs : Marthe (feu Georges Gingras), feu Bruno (Mathilde Pelletier), Jean-Paul (Madeleine Dufour), Richard (Anne Julien) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina : Roger (Liliane Duplain), Alice (feu Fabien Nadeau), feu Denis (Louise Blais), Laurence (Robert Légaré) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, sœur, beaux-frères et belles-soeurs ; Charles-Henri Boutet, Fernand Boutet (Françoise Wagner), Gaston Boutet (Rachèle Champoux), Madeleine Boutet (Gérard Lefebvre), Jean-Guy Boutet (Colette Huot), Maurice et Gaston Vézina. Ses enfants, France et Benoit, tiennent à remercier chaleureusement les équipes des soins palliatifs, des soins intensifs coronariens et de la clinique d'insuffisance coronarienne de l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec pour le service hors-pair, les interventions professionnelles et les soins bienveillants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org