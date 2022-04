VAN HOUTTE, Pierrette Couture



Au Centre hospitalier St-Jean-Eudes à Québec, le 27 février 2022, à l'âge de 90 ans et 9 mois est décédée madame Pierrette Couture, épouse de feu Rosaire Van Houtte et fille de feu Roméo Couture et de feu Julienne Samson.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Guy Pagé), Patrice (Louise Parent), Rémy, Camille (Linda Potvin), Nathalie (Robin Plante), Frédéric (Julie Lepage), ses petits-enfants: Jean-Michel Pagé (Barbara Ledesma), Alexandre Pagé (Véronick Hébert), Barbara Van Houtte (Jason Picard-Binet), Olivier Van Houtte (Alexandra Faucher-Dupont), Jessica Van Houtte, Francis Van Houtte, Audrey Van Houtte, William Van Houtte (Andréanne Cormier), Rébéka Keable, Katerine Keable (Michael Caron), Kim Van Houtte et Joey Van Houtte ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, son frère Yvon Couture (Jeanne-d'Arc Bertrand) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre hospitalier St-Jean-Eudes pour l'excellence de leur accompagnement, les bons soins prodigués et leur grande gentillesse. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à l'association de votre choix.