THERRIEN, Yvan



À sa résidence, entouré des siens, le 29 mars 2022, est décédé à l'âge de 72 ans et 4 mois, M. Yvan Therrien, époux de Mme Lise Payeur, domicilié à Lévis et autrefois à Thetford Mines. Il laisse dans le deuil son épouse Lise, ses filles: Mélanie Therrien (Pierre Vézina) et Geneviève Therrien. Il demeurera dans le doux souvenir de ses petits-enfants: Marc- Olivier Lepage, Béatrice, Benjamin et Alexandre Vézina. De la famille Therrien, il était le fils de feu Philippe Therrien et de feu Jeannine Morissette, le frère de: Michel (Solange Grenier), Louise (Guy Hétu), feu Denis (Diane Simoneau) et de feu Pauline Therrien. De la famille Payeur, il était également le beau-frère de: Paulo (Carole Goulet), Mario (Lisette Routhier), Noël et de Marlène (Gaétan Laflamme). Sont également touchés par son départ, ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le dimanche 17 avril de 10 h à 11 h 45 auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse SudThetford MinesVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. La famille désire remercier le personnel du CLSC de St-Romuald pour leur soutien et les bons soins prodigués à M. Yvan Therrien.