LANDRY, Claude

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Claude Landry, conjoint de dame Denise Paquet. Il était le fils de feu Joseph Eudore Landry et de feu Marie-Anne Fecteau. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 50.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Anne (Emmanuel Yiacouvakis), Étienne (Lisette van Lier) et Pascal Landry, Billy (Gabrielle Blondeau) et Jessy Paquet (Steven Roy); ses petits-enfants: Maxime, Marilyne et Adam Bolduc, Coralie et Marek Landry, Edouard Landry, Maverick et Laurie Paquet, Charles, Lily-Rose et Rosalie Roy; sa soeur et son frère Landry: Louise (feu Jean-Marc Huot) et feu Réjean (Linda Paquet). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Catherine Labrecque, neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La direction des funérailles est confiée à la