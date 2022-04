CADORETTE, Jean-Guy



À son domicile le 2 mars 2022, à l'aube de ses 84 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Cadorette, époux de feu madame Louise Bourgault, fils de feu Phydime Cadoret et de feu Germaine Gosselin. Originaire de Saint-Jean-Chrysostome, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques Cadorette (Lise Routhier), Johanne Cadorette (Sylvain Gagnon), Francine Cadorette (Gaétan Tanguay), Suzanne Cadorette (Benoit Bigras), André Cadorette (Kathleen Lloyd-Charland) et Claude Cadorette (Susan Cadorette); ses petits-enfants: Francis et Nicolas, Alexandre, Frédéric et Audrey, Mariane et Patrice, Victoria et Philip, Matthew et leur conjoint(e); ses arrière-petites-filles: Lilirose et Elizabeth; ses frères et soeurs: feu Paul (Lise Lebrun), Normand (Marielle Gagné), Liliane (Jacques Gosselin), feu Raymond (Raymonde Roy), Yvon (Claudette Lapointe), Roger (Ghislaine Laplante) et Nicole (Normand Cerutti); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourgault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice-Tanguay.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9 h.