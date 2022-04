DEMERS, Daniel



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 31 mars 2022, entouré de l'amour des siens, est décédé Monsieur Daniel Demers, époux de madame Carole Plante, fils de feu monsieur Aurèle Demers et de feu madame Pauline Lacroix. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Hélène (Matieu Caron) et Sarah (Jean-Benoit Bouchard). Il était le grand-père adoré de Gabrielle et Jacob Caron, Elliot et Emma Bouchard. Il était le frère de feu Michel (Ginette Prévost), Gérald (Ginette Marcoux), Nicole (Yvon Dionne), Jocelyne, Simon, Mario et feu Pierre (Gaétane Dubois). Il était le beau-frère de Diane Plante (Daniel Laberge) et Andrée Plante (Marco Levesque). Il était également l'oncle de plusieurs neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil sa tante madame Gilberte Lacroix Buchanan, son oncle monsieur Yves Lacroix ainsi que ses ami(e)s du club de camping La Rencontre. La famille tient à remercier tous les membres des équipes des 9500 et du 11 500 de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins prodigués ainsi que les Dre Annie Ruest, Dr Louis Lacombe et Dre Jessie Beaulieu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec.La famille vous accueillera auà compter de 12 h30.