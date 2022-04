ROUSSEAU, André



À l'hôpital de Saint-Georges, le 31 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. André Rousseau, époux de feu Rita Dubois, fils de feu Léopold Rousseau et de feu Cécile Larose. Il demeurait à Saint-Odilon. Il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie Archambault (Felipe Galindo) et son amie de cœur Liliane Provençal. Il était le frère de Florence (Maurice Breton), feu Gilles (Claire Lauzé), feu Gaston (feu Georgette Demers), Jean-Noël (Laurence Boissonneault), Jean-Claude (Gilberte Guillemette), Lisette (feu Claude Nadeau, son amie de cœur Paul Buissière), Lise (Paul-Henry Bédard), Jacques (Noëlla Dubois), Armande (Jean-Guy Gingras), Rose-Hélène (Marcel Bédard), feu René (Ghislaine Rousseau), Micheline (feu Raymond Lachance, Claude Dubois), Jean-Luc (Monique), Onil (Francine Dion), Roland (Sylvie Gagné), France (Jacques Saindon), Bruno (Clémence Bolduc), Germain (Marie Sanon). Il laisse également dans le deuil son neveu et ami Luc Dubois ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dusamedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de l'hôpital de Saint-Georges et du Château Bellevue de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.