DELISLE, Gilles



À son domicile, le 15 mars 2022, à l'âge de 75 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gilles Delisle, conjoint de dame Nicole Bergeron. Il était le fils de feu dame Jeannette Piché et de feu monsieur Emile Delisle. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Nicole; son fils Jean-François; sa sœur Joyce (Tom Scott); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: Claude (Lise Morin), Fernand, Paulette (Claude Lussier), Diane, Carole (Adrien Bergeron) et Dany (Valère Lachance). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 17 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame-du-Sacré-Coeur d'Issoudun avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, PO Box 460 STN K, Toronto, Ontario téléphone : 877 882-2582 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.