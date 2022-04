DEL MISTRO, Claudio



À la résidence, Les Jardins Le Flandre, à Québec, le 1 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Claudio Del Mistro, époux de feu madame Madeleine Robitaille, fils de feu madame Angélina Antonini et de feu monsieur Arigo Del Mistro. Natif de Trieste en Italie, il vivait à Québec depuis plusieurs années.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il était le père de feu Alessandro Del Mistro (Geneviève Dutil). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Maxime Del Mistro et Marianne Dutil. Il laisse également dans le deuil sa fille adoptive Carole Garneau, une cousine proche Sandra Del Mistro, plusieurs neveux et nièces au Québec, des cousins et cousines en Italie, de nombreux amis à Québec en particulier Luidgi Toffoli ainsi que les membres du club Italien de Québec. La famille remercie le personnel de la résidence des Jardins Le Flandre pour leur humanité. Également un grand merci à sa grande amie, Yvette Goupil, pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec.