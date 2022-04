2 M$ de plus pour le patron de Loblaw

Le grand patron du géant de l’alimentation Loblaw, Galen G. Weston, a vu sa rémunération grimper de près de 2 M$, l’an dernier, principalement en raison de l’explosion de ses primes. Son salaire global a atteint 5,4 M$.

La société ontarienne, qui détient notamment les enseignes Maxi, Provigo et Pharmaprix au Québec, a récemment publié sa circulaire de sollicitation en prévision de l’assemblée annuelle de ses actionnaires du 5 mai prochain.

En 2021, alors que des restrictions sanitaires étaient toujours en place, les Compagnies Loblaw ont vu leurs profits bondir de près de 66 %, pour atteindre 1,98 G$. Les ventes du groupe se sont élevées à 53,17 G$.

Beaucoup d’argent

L’an dernier, les six membres de la haute direction les mieux payés se sont partagé 26,92 M$. Durant cette période, l’ex-chef de la direction financière, Darren Myers, a cédé son siège au Québécois Richard Dufresne.

Pour ses services en 2021, le président de Loblaw et président du conseil et chef de la direction de Weston a raflé un salaire de base de 730 546 $, en augmentation de 250 546 $ par rapport à un an plus tôt. Il a également reçu une prime de 2,17 M$, comparativement à 648 000 $ en 2020, ainsi que des attributions fondées sur des actions (1,65 M$) et des options (824 692 $).

Le titre de dirigeant le mieux rémunéré dans l’entreprise revient toutefois au chef de l’exploitation, Robert Sawyer. Ce dernier, qui est en poste depuis mai 2021, a reçu 7,43 M$ pour l’ensemble de l’exercice financier, dont une prime de 2 M$ et des attributions fondées sur des actions de 2,67 M$.