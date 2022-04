PAGÉ, Robert



À Québec, le 26 février 2022, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé monsieur Robert Pagé, époux de feu madame Liliane Chevalier, fils de feu madame Georgiana Rhéaume et de feu monsieur Omer Pagé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 10 h 45.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Serge Fortin), Alain, André (Diane Parent), et Nathalie (Yves Carpentier); ses petits-enfants: Frédéric (Amélia Paradis), feu Richard (Catherine L. Smith), Alexandre, Jean-Philippe, Justine, Pénélope et Marc-Olivier; ses arrière- petits-enfants: Emma, Antoine et Mathilde; ses frères et ses sœurs: Lucille (feu René Verret), Claude (Louise Marquis), Denise (feu Yvon Martel), Muriel (Achille Fortin), et Gilles (feu Lise Bernier, Pauline Lévesque); sa belle-sœur et son beau-frère: Mariette Dubé (feu Jean-Louis Chevalier) et Armand Côté (feu Denise Chevalier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marcel (Jeannette Labrecque), Gaston (Claudette Lavoie), Georgette (Camille Galarneau), Maurice (Jacqueline Morissette), Raymonde et Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chevalier: Madeleine (Jean-Marie Houle, Albert Bilodeau), Françoise (Charles-Eugène Labrecque), Hélène (Louis Hébert) et Monique (Maurice McGee). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294,www.societealzheimerdequebec.com.