SAVARD, André



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur André Savard, conjoint de feu dame Christine Poulin, fils de feu Robert Savard et de feu Évangéline Drolet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils André-Pierre Savard; ses frères et sa sœur: Jacques (France Nadeau), Louise (feu Jean-Noël Boutin), Michel (Ginette Poulin) et François (Nancy Ross); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: André (Ginette Gagnon), Jean-Charles (Sylvie Caron) et Pascal; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les soins intensifs du 3e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec ainsi que son beau-frère Jean-Charles pour son accompagnement.