FORTIN, Éliane Beaudoin



Aux soins palliatifs de l'IUSMQ, le 18 mars 2022 à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée dame Eliane Fortin, épouse de feu monsieur Marcel Beaudoin. Elle était la fille de feu monsieur Albert Fortin et de feu dame Diana Dupont. Elle demeurait au Manoir du Château de Château-Richer depuis 2016, autrefois de Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé notre mère Eliane aient une pensée pour elle. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille : Lise (Jean-Pierre Jalbert), Normand, Guy (Aline Gherlenda); ses deux sœurs : Jacqueline et Cécilia Fortin (feu Fernand Tremblay) ; son ami de cœur jusqu'à la fin monsieur Léonard Côté, ainsi que sa filleule Louise Boisvert. Elle a maintenant rejoint ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Beaudoin : feu Rita (feu Jack Arthur), feu Annette (feu Marcel Boisvert) feu Yvon (feu Sherley) et feu Carmen (feu George Milette). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement monsieur Léonard Côté pour sa présence, son accompagnement et son soutien envers notre mère jusqu'au dernier moment de sa vie. Un merci tout spécial au docteure Chantale Bédard, urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Québec et au personnel du CLSC Beauport Côte-de-Beaupré, principalement Myriam Bouchard et Mélina Caron, ainsi qu'au docteure Mercier et son équipe du secteur des soins palliatifs de l'IUSMQ pour les bons soins prodigués. Nous tenons également à témoigner toute notre reconnaissance au personnel du Manoir du Château, particulièrement Monique, Odette, Johanne, Claudia, Éric et Mario. Votre bienveillance nous a beaucoup touchés. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8, coeuretavc.ca