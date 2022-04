MAILHOT, Gilles



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 2 avril 2022 à l'âge de 79 ans est décédé monsieur Gilles Mailhot, conjoint de madame Huguette Hébert. Originaire de Drummondville, il était le fils de feu dame Laurette Lacroix et de feu monsieur Pierre Mailhot. Il demeurait à Tourville, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil son fils Alain (Marie DiPatria) et son petit-fils Gabriel. Il était le frère et le beau-frère de: Pierrette (Alexandre McIntyre), Nicole (Pierre Ducharme), Louise (Régis Huard), Monique (feu Adolphe Lefebvre), René (Suzanne Filiatrault), Roger (Colette Fournier), feu Maurice (Monique Gosselin), feu André (feu Juliette Gallant); de la famille Hébert: Geneviève (feu Jean-Louis Dubreuil - Fernand Bélanger), Armand (Rose-Aimée Perron), Jean-Claude (Marjolaine Chouinard), feu Rollande (feu Alonzo Deschênes), feu Claudette (feu Lionel Genest). Sont aussi affectés par son départ, son grand ami Raymond Hamel, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, à ceux de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à ceux de La Maison d'Hélène pour leur dévouement, leurs attentions et leur disponibilité. Merci également à nos précieux voisin pour leur présence et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, boul. Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront au, jour de la célébration à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la Maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.