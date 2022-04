TESSIER, Marc-André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marc-André Tessier, époux de madame Lorraine Ouellet, fils de feu Albert Tessier et de feu Marie-Jeanne Cotnam. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (Stéphane Duchesneau), sa petite-fille Olivia Rose; ses frères et soeurs: feu Simonne (feu Paul-Henri Cantin), feu Charles-Henri (feu Lorraine Tardif), feu Alberta (feu Émilien Plante), feu Guy (feu Lilianne Gagné), feu Thérèse (feu Germain Bellemare), Colette (feu Lucien Samson), Pauline (feu Eusèbe Fillion), feu Michel (feu Denise Boutet) et feu Lucienne (feu Claude Béland); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ouellet: Pierre (feu Darquise French), Gisèle (feu Harold French), feu Guy, feu Michel (Ghislaine Bégin), Céline (feu Raymond Barakatt), Marguerite (Jean-Luc Desmeules), Clémence (feu Marcel Couture) et Denise (Robert Giguère); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.