SERVANT, Bertrand



À la Résidence Côté Jardins, le 21 mars 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Bertrand Servant, fils de feu monsieur Henri Servant et de feu madame Gilberte Deblois. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Chantale, Marie-Josée, Marie-Claude (Patrick Mathieu), Hélène (Stéphane Berthelot) et Johanne (Farid Abdat); la mère de ses filles madame Noëlla Roussel; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Maxime, François-Philippe, Florence, Liam, James, Alie et Jason; ainsi que ses frères et sœurs: Jean-Guy (Rita), Denis (Christiane), Marc-Henri, Paul-André (Anne), Raymonde (René), Lise (Henri-George) et Alain. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Résidence Côté-Jardin du 2e étage coté montagne et du 3e étage prothétique et plus particulièrement la Docteure Audrey Monnier pour les bons soins prodigués et leur grande compassion.