ST-PIERRE, Marc-André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marc-André St-Pierre, époux de madame Louise Bonnelly, fils de feu Germaine St-Antoine et de feu Albert St-Pierre. Il demeurait à Québec.Son départ génère de la peine mais laisse aussi de précieux souvenirs pour son épouse et ses filles: Caroline (Jean-François Mc Clish), Isabelle (Maxime Elmaleh) et Marylène; ses petits-enfants: Félix Gilbert (Alizée Bégin-Jeanson), Étienne et Élodie Elmaleh, Andréanne (Philippe Turmel) et Émile Gagnon (Maylyna Meygnant Savard). Il laisse également dans le deuil sa soeur, son frère, ses belles-sœurs: Lise St-Pierre (feu Larry Canora), Réjean St-Pierre (Lise Poliquin) et Lucille Aubert (feu Michel St-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bonnelly: Claude (Lise Lebeuf), Jean-Guy (Louise Boulanger), Laurent (Louise Saucier) Gaëtan et Laurent Boucher (feu Huguette Bonnelly); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis d'hier et d'aujourd'hui. Il est allé rejoindre ses frères: Jean-Yves (feu Louise Roberge), Claude (feu Denise Gauvin) et Michel. La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 14 h 45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec, G2J 1B8, téléphone (418) 682-6387, www.coeuretavc.ca.