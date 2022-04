JOBIN, Jacques



Au Foyer de Charlesbourg, le 18 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Jobin, époux de dame Hélène Beauchamp, fils de feu Georges Jobin et de feu Palmyre Nadeau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses enfants: Louise (Normand Lepage), François (Martine Brisson) et France; ses petits-enfants: Marilyn Lepage (Jean-François Ouellet), Sophie Lepage (Simon Giguère), Roxanne Jobin (Samuel Morissette), Louis-Philippe Jobin (Arielle Blanchette); ses frères et sœurs: Armand, Aline (feu Norman Follow), Micheline, Denise, Pauline (Michel Lagotte) feu Jean-Claude et feu Suzanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beauchamp: feu Robert (feu Denise Labadie), feu Claudette (feu Lucien Bérubé), feu Cécile (feu Yvan Charland), feu Jeannine (Robert Bradette), Aline (Daniel Turmel), Jean-Marie (Francine Simard), Carole (Yves Cassista), Diane (feu Jean-Paul Bouchard), Monique (Claude Pelletier), Suzanne (Richard Talbot); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Il était un homme dévoué, minutieux, travaillant et amant de la nature. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org ou au foyer de Charlesbourg où il a reçu de très bons soins. Merci à l'équipe de travailleurs ne lâchez pas on a besoin de vous.