GARNEAU, Jeannine Mercier



Au CHSLD Saint-Augustin, Québec, le 10 janvier 2022, à l'âge de 91 ans 2 mois, est décédée dame Jeannine Garneau épouse de feu monsieur Fernand Mercier. Née à Beauport le 24 octobre 1930, elle était la fille de feu dame Delphine Filiault et de feu monsieur Pierre Garneau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Louis-de-Courville à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Paul Régimbald), Gaétan (Martine Laplante), Sylvain (Linda Yanire), Sylvie (Michel Tailleur); ses petits-enfants: Alexandre, Isabelle, Simon-Pierre, Marie-Ève, Emmanuel, Audrey, Gabriel; son arrière-petite-fille Érika; sa belle-sœur Louisette Gravel (feu Marcel Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Saint-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de